Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı! Ortalık alev alev yanıyor

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen tarihi olağanüstü seçimli genel kurulda heyecan doruk noktasına ulaşırken, başkan adayı Hakan Safi cephesinden taraftarları ayağa kaldıran çok çarpıcı bir transfer mesajı geldi.

"MADE IN ROMANIA" DETAYI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Daha önce Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi dünya yıldızlarıyla anlaştığını duyuran; ardından Hakan Çalhanoğlu ile de yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştığı iddia edilen Hakan Safi, bu kez sosyal medyadan transfer ateşini resmen yaktı.

Safi'nin seçim kampanyasını yürüten resmi sayfasından, sabah saatlerinde son derece dikkat çekici bir paylaşıma imza atıldı. Yapılan paylaşımda, Inter'in şampiyonluk kutlamalarında A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun dansıyla özdeşleşen ve tüm dünyada viral olan "Made in Romania" adlı parça kullanıldı.

SANDIK BAŞINDA TRANSFER MESAJI

Bu sürpriz ve manidar hamle, sarı-lacivertli taraftarlar arasında "Hakan Çalhanoğlu transferi kesin olarak bitti" şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Sandıkların kurulduğu ve oyların kullanıldığı bu kritik günde yapılan müzikli gönderme, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde atacağı en büyük imzanın milli yıldız olacağı iddialarını zirveye taşıdı.