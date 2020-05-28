Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'ı isterim

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçlar ve gelecek planlarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı beğeniyle alakalı olarak, "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanlarda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum" yorumunu yaptı.

Çalhanoğlu, koronavirüs süreci ile ilgili İtalya'daki haberlere göre 13-14 Haziran'da liglerin başlayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?.. İnşallah maçlar geç saatlerde oynanır. Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil eşimi bu süreçte daha iyi anlıyorum. Elimden geldiği kadar eşime yardım ettim, çocuğumla daha fazla vakit geçirdim. Bu süreçte çok şey öğrendim.