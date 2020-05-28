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Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'ı isterim

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.05.2020 20:25 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu gelecekte Galatasaray formasını giymek istediğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'ı isterim

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçlar ve gelecek planlarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı beğeniyle alakalı olarak, "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanlarda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum" yorumunu yaptı.

Çalhanoğlu, koronavirüs süreci ile ilgili İtalya'daki haberlere göre 13-14 Haziran'da liglerin başlayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?.. İnşallah maçlar geç saatlerde oynanır. Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil eşimi bu süreçte daha iyi anlıyorum. Elimden geldiği kadar eşime yardım ettim, çocuğumla daha fazla vakit geçirdim. Bu süreçte çok şey öğrendim.

Geçtiğimiz sezon 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdıklarını aktaran milli futbolcu, "Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni göremeyeceğiz ancak Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefimiz" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyancayı kısa sürede öğrendiğini ve arkadaş çevresinin arttığını belirten Çalhanoğlu, "Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Milan'a severek geldim. Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Stefano Pioli'ye çok büyük saygım var bize çok yardımcı oluyor. Hem gelene hem de gidene çok saygım var. Gennaro Gattuso'ya da büyük saygım vardı" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı'ndaki genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla güzel bir jenerasyon yakaladıklarını belirten Çalhanoğlu, şunları söyledi:

Takımda herkesin birbirine saygısı var. Bu sene EURO 2020'yi göremeyeceğiz. Bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Çünkü çok sakat arkadaşım vardı. Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz. Sonuçta insanız. Negatifleri dinleyip geçmek gerekiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman aman isteme.en iyi döneminde bile vasattan öteye geçemedin bir de gelecek de g.sarayı istiyorum demiş.hiçbir özelliğin yok,kendini geliştirmedin bir de utanmadan ölü zamanında Türkiyeye geleceksin
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