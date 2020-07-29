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Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

İTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 22:58 | Son Güncelleme

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria’yı 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Çalhanoğlu, 36. haftadaki Atalanta maçında da fileleri havalandırmıştı.

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2’ye çıkardı.

  1. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63’e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.
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