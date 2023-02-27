Hakan Çalhanoğlu için Inter'den bonservis hamlesi! Premier Lig'den iki talip birden

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter'de top koşturan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Birçok dev kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken, milli oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Inter'in elinde tutmak istediği Çalhanoğlu'na gelen teklifler sonrası İtalya ekibi oyuncunun bonservisini belirledi.

25 MİLYON EURO...

İngiliz basınındaki habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Leeds United ve Southampton yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde...

Öte yandan haberde, Hakan'ın, Milan'dan transferinin ardından Inter'e iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı. Inter'in, buna rağmen finansal fair play kuralları nedeniyle milli futbolcumuzun satışına sıcak bakabileceğinin de altı çizildi.

3 GOL 6 ASİST

Bu sezon İtalyan kulübüyle 32 maçta sahaya çıkan ve 783 dakika süre alan Çalhanoğlu, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Dün deplasmanda Bologna'ya 1-0 mağlup olan Inter, ligde topladığı 47 puanla, Napoli'nin (65) ardından ikinci sırada yer alıyor.

