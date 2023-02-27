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Hakan Çalhanoğlu için Inter'den bonservis hamlesi! Premier Lig'den iki talip birden

27.02.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ile olan sözleşmesi sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdüren İtalyan ekibine kötü haber geldi. Hakan Çalhanoğlu için iki Premier Lig ekibi çalışmalara başladı.

Hakan Çalhanoğlu için Inter'den bonservis hamlesi! Premier Lig'den iki talip birden
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter'de top koşturan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Birçok dev kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken, milli oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Inter'in elinde tutmak istediği Çalhanoğlu'na gelen teklifler sonrası İtalya ekibi oyuncunun bonservisini belirledi.

25 MİLYON EURO...

hakan-derby

İngiliz basınındaki habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Leeds United ve Southampton yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde...

Öte yandan haberde, Hakan'ın, Milan'dan transferinin ardından Inter'e iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı. Inter'in, buna rağmen finansal fair play kuralları nedeniyle milli futbolcumuzun satışına sıcak bakabileceğinin de altı çizildi.

3 GOL 6 ASİST

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Bu sezon İtalyan kulübüyle 32 maçta sahaya çıkan ve 783 dakika süre alan Çalhanoğlu, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Dün deplasmanda Bologna'ya 1-0 mağlup olan Inter, ligde topladığı 47 puanla, Napoli'nin (65) ardından ikinci sırada yer alıyor.

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