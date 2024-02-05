Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın mücadelesinde kazanan Inter! Galibiyet golü bir Juventuslu'nun ayağından geldi, 17 maçlık seri sona erdi

İtalya Serie A'nın 23. haftasının zirve yarışında kritik öneme sahip mücadelede Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u konuk etti.

Zorlu mücadelede kazanan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter oldu.

ÇOK İLGİNÇ AN!

Juventus'un kazanması halinde Serie A'nın yeni lideri olacağı maçta gol yine bir Juventus'lu oyuncunun ayağından geldi. Inter'i Juventus karşısında galibiyete götüren golü 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attı.

HAKAN DİREĞE TAKILDI

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ise 66. dakikada yerini Federico Chiesa'ya bıraktı. Inter'de maç boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikadaki şutunda gole çok yaklaşsa da direğe takıldı.

17 MAÇLIK SERİYE SON

Bu sezon ligde sadece 1 kez kaybeden Inter, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarırken 22 maç sonunda 57 puanla liderliğini sürdürdü. Ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus ise 23 maç sonunda 53 puanda kaldı.





