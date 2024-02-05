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  4. Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın mücadelesinde kazanan Inter! Galibiyet golü bir Juventuslu'nun ayağından geldi, 17 maçlık seri sona erdi

Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ın mücadelesinde kazanan Inter! Galibiyet golü bir Juventuslu'nun ayağından geldi, 17 maçlık seri sona erdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Milli yıldızlarımızın da forma giydiği dev mücadelede kazanan 1-0 skorla Inter olurken, konuk ekibin 17 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. İşte detaylar...

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A'nın 23. haftasının zirve yarışında kritik öneme sahip mücadelede Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u konuk etti.

Zorlu mücadelede kazanan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter oldu.

ÇOK İLGİNÇ AN!

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Juventus'un kazanması halinde Serie A'nın yeni lideri olacağı maçta gol yine bir Juventus'lu oyuncunun ayağından geldi. Inter'i Juventus karşısında galibiyete götüren golü 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attı.

HAKAN DİREĞE TAKILDI

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Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ise 66. dakikada yerini Federico Chiesa'ya bıraktı. Inter'de maç boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikadaki şutunda gole çok yaklaşsa da direğe takıldı.

17 MAÇLIK SERİYE SON

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Bu sezon ligde sadece 1 kez kaybeden Inter, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarırken 22 maç sonunda 57 puanla liderliğini sürdürdü. Ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus ise 23 maç sonunda 53 puanda kaldı.

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