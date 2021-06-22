Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünden geçti

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi.

Inter için sağlık kontrolünden geçen Hakan Çalhanoğlu kısa bir süre içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

