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Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünden geçti

22.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaştığını açıkladı. Milli futbolcu sağlık kontrolünden de geçti.

Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünden geçti

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi.

Inter için sağlık kontrolünden geçen Hakan Çalhanoğlu kısa bir süre içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu
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