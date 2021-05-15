Hakan Çalhanoğlu Juventus yolunda

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezonda Juventus'a transfer olacağı iddia edildi. İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, yeni sezonda yeniden yapılanacak olan ve kadroyu revize etmeyi planlayan Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme taleplerini karşılamayı kabul etti.

Milan ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki günlerde yönetimle tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde Hakan Çalhanoğlu'nun rotayı diğer tekliflere çevireceği öğrenildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Milli futbolcumuz tüm kulvarlarda 41 maçta 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)



