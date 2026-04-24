Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İmza için tek şartı var

Inter’de yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği merak konusu. Yönetim yeni sözleşme için bastırırken, milli oyuncunun tek şartı maaşının korunması oldu.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray ile transfer söylentilerinde adı geçen Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan son iddialar, yıldız oyuncunun takımda kalma ihtimalini güçlendiriyor.

COMO MAÇINA DAMGA VURDU

Inter’in Como ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, ortaya koyduğu etkileyici oyunla büyük beğeni topladı. Sahadaki liderliği ve üretkenliğiyle ön plana çıkan Hakan, İtalya’da manşetleri süsledi.

INTER YÖNETİMİNDEN KRİTİK HAMLE

Sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam eden deneyimli orta saha oyuncusunu kaybetmek istemeyen Inter yönetimi, yeni kontrat için harekete geçti. Teknik direktör Cristian Chivu’nun da Hakan’ın takımda tutulması konusunda ısrarcı olduğu ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirtildi.

TEK ŞARTI MAAŞ

Haberde yer alan bilgilere göre 32 yaşındaki futbolcu, Inter’de kalmaya sıcak bakıyor ancak bunun için tek bir talebi bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu’nun, yıllık 6,5 milyon euro olan mevcut maaşının artırılmasını ya da en azından aynı seviyede korunmasını istediği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PFDK’dan şampiyon Bursaspor’a ceza yağdıPFDK’dan şampiyon Bursaspor’a ceza yağdı
FIBA Merkez Kurulu, 2026’nın ilk toplantısını gerçekleştirdiFIBA Merkez Kurulu, 2026’nın ilk toplantısını gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

