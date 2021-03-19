Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a gidiyor

Milan'da sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Milli futbolcumuzun transferiyle ilgili İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için Manchester United ile anlaştı ve Kırmızı Şeytanların kadrosuna katılacak.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili serbest vuruş uzmanı olduğu belirtilirken uzak mesafelerden inanılmaz gollere imza attığı vurgulandı.

32 MAÇTA 17 GOLE KATKI

2017 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcumuz, bu sezon İtalyan deviyle çıktığı toplam 32 maçta 6 gol atıp 11 asistlik katkı sağladı.