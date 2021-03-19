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  4. Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a gidiyor

Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a gidiyor

19.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını milli futbolcumuzun gelecek sezon için İngiliz devi Manchester United ile anlaştığını yazdı.

Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a gidiyor

Milan'da sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Milli futbolcumuzun transferiyle ilgili İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için Manchester United ile anlaştı ve Kırmızı Şeytanların kadrosuna katılacak.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili serbest vuruş uzmanı olduğu belirtilirken uzak mesafelerden inanılmaz gollere imza attığı vurgulandı.

32 MAÇTA 17 GOLE KATKI

2017 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcumuz, bu sezon İtalyan deviyle çıktığı toplam 32 maçta 6 gol atıp 11 asistlik katkı sağladı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aman aman bir futbolu da yok anmaladım nasıl oluyor bu işler
bence gitmez
Aslanım benim be

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