Hakan Çalhanoğlu'ndan canlı yayında 'kavga' iddialarına esprili cevap! "Yunus yanımda, gözü morarmadı"

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeli ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün kameraların karşısına birlikte geçerek dedikodulara noktayı koydu.

"YUNUS DA YANIMDA, GÖZÜ MORARMADI"

Karşılaşma sonrası Kerem, Abdulkerim ve Yunus Akgün hakkında çıkan kavga haberleri hakkında konuşan Hakan, "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" ifadelerini kullandı.

"HAKAN AĞABEY BU TAKIMIN KAPTANI VE LİDERİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları sonrası konuşan Yunus, "Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.