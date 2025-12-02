Jhon Duran'ın gol sevinci derbiyi karıştırdı! Galatasaray taraftarından büyük tepki

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, sahadaki rekabet kadar tartışmalı anlarıyla da gündeme damga vurdu. Yüksek tansiyonun hakim olduğu dev mücadele 1-1 sona ererken, bitiş düdüğü sonrasında yaşanan bir pozisyon maçın önüne geçti.

JHON DURAN'IN GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jhon Duran, uzatma dakikalarında attığı golün ardından reklam panolarının üstüne çıkarak yaptığı müstehcen hareketle büyük tepki topladı. 21 yaşındaki futbolcunun bu kutlaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY ŞİKAYET İÇİN HAZIRLIKTA

Duran’ın görüntülerinin gündem olmasının ardından Galatasaray cephesi harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun bu sevinci nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetim, olayın disiplin talimatları kapsamında değerlendirilmesini talep ederken, sosyal medyada yıldız ismin ceza alabileceği yönünde bir görüş hakim.

ICARDI ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Galatasaraylı Mauro Icardi’nin iki sezon önce Ankaragücü maçında rakip taraftara yönelik işareti gündemde yeniden hatırlandı. O dönem Icardi’ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı. Bu karar, Duran için verilecek olası cezanın değerlendirilmesinde örnek olarak gösteriliyor.

EDERSON'A CEZA VERİLMEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor – Fenerbahçe karşılaşmasında kaleci Ederson’un benzer bir hareket yaptığı iddia edilmiş fakat TFF, Brezilyalı file bekçisi hakkında herhangi bir yaptırım uygulamamıştı. Bu durum, kamuoyunda çifte standart tartışmalarının yeniden alevlenmesine yol açtı.

İŞTE O ANLAR...