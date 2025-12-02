SPOR

Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF'ye Yasin Kol çıkarması: Tüm görüntüler toplanıyor

Galatasaray, Kadıköy’de 1-1 biten derbinin ardından hakem Yasin Kol’un yönetimini sert şekilde gündeme taşıdı. Tartışmalı pozisyonları tek tek raporlayarak TFF’ye sunmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, derbinin adalet duygusunu zedelediğini savunuyor. Yönetimin atacağı adımlar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya aday görünüyor.

Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF'ye Yasin Kol çıkarması: Tüm görüntüler toplanıyor
Berker İşleyen

Türkiye’nin haftalardır beklediği FenerbahçeGalatasaray derbisi 1-1 sona ererken, skor kadar hakem Yasin Kol’un yönetimi de tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyüdü ve maç bitiminde kulüp içinde yoğun bir hareketlilik başladı.

GALATASARAY’DAN TFF’YE DOSYALI BAŞVURU

Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF ye Yasin Kol çıkarması: Tüm görüntüler toplanıyor 1

Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre Galatasaray, derbide tartışma yarattığını düşündüğü tüm kritik pozisyonları derleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na sunacak. Yönetimin, Yasin Kol’un önemli anlarda hatalı karar verdiğini savunduğu ve bu nedenle kapsamlı bir dosya ile TFF’nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor. Haberde ayrıca “Galatasaray deyim yerinde ise yangın çıkaracak!” ifadeleri dikkat çekti.

METİN ÖZTÜRK’TEN SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF ye Yasin Kol çıkarması: Tüm görüntüler toplanıyor 2

Maç sonrası en sert açıklamalardan biri Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten geldi. Öztürk, hakemin yönetimine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'ın gözü kör olacaktı. Bu hakem birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. Derbiye FIFA kokartlı bir hakem yerine böyle bir hakem veriliyor. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzerine kuruluydu. İlk yarının sonunda Barış Alper Yılmaz'ın penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan pozisyon var. Net kırmızı! Dönüp bakmadı bile. Yazıklar olsun."

Canlı Skor

