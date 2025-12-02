Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF'ye Yasin Kol çıkarması: Tüm görüntüler toplanıyor

Türkiye’nin haftalardır beklediği Fenerbahçe–Galatasaray derbisi 1-1 sona ererken, skor kadar hakem Yasin Kol’un yönetimi de tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyüdü ve maç bitiminde kulüp içinde yoğun bir hareketlilik başladı.

GALATASARAY’DAN TFF’YE DOSYALI BAŞVURU

Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre Galatasaray, derbide tartışma yarattığını düşündüğü tüm kritik pozisyonları derleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na sunacak. Yönetimin, Yasin Kol’un önemli anlarda hatalı karar verdiğini savunduğu ve bu nedenle kapsamlı bir dosya ile TFF’nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor. Haberde ayrıca “Galatasaray deyim yerinde ise yangın çıkaracak!” ifadeleri dikkat çekti.

METİN ÖZTÜRK’TEN SERT ELEŞTİRİ

Maç sonrası en sert açıklamalardan biri Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten geldi. Öztürk, hakemin yönetimine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'ın gözü kör olacaktı. Bu hakem birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. Derbiye FIFA kokartlı bir hakem yerine böyle bir hakem veriliyor. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzerine kuruluydu. İlk yarının sonunda Barış Alper Yılmaz'ın penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan pozisyon var. Net kırmızı! Dönüp bakmadı bile. Yazıklar olsun."