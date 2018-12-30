Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı ve milli takım açıklaması!

Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da mutlu olduğunu belirtirken, ileride bir gün Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. 'Milli takımda hiçbir gruplaşma yok' diyen Hakan Çalhanoğlu, Jürgen Klopp'la çalışmayı çok istediğini de vurguladı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"MİLAN'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM, GATTUSO İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

"İtalya'da çok mutluyum, çok alıştım. Futbolda bazen ayrılman gerekiyor, her şey olabilir. Kendimi burada iyi hissediyorum ancak bir yere gideceğimi düşünmüyorum ve gitmek istemiyorum. 10 numaralı formayı giymek benim için büyük sorumluluk. Futbolda inişler çıkışlar var şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki maçı yenersek bazı şeyler değişebilir. Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Arada sırada sinirleniyor. Onun zaten huyu öyle. Maçtan sonraki gün bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor.

"İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAY'DA OYNARIM"

Çocukken taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Hiçbir zaman bunu saklamadım. Fatih hocayla konuştuk, şakalaştık da hatta. İleri de tabii ki Türkiye'yi istiyorum, aileme de söyledim eşime de söyledim. Türkiye olursa tabii Galatasaray olacak. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı çok seviyorum, büyük bir taraftarıyım. Neden olmasın, inşallah bir gün olur.