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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

A Milli Takım'la, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'a karşı 1 gol, 1 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, "Burada gol attığım için mutluyum, çok duygusal hissettim. Galatasaray'a başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" diye konuştu. Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı

Ülkemizi İtalyan devi Milan'da başarıyla temsil eden gururumuz Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım 'ın, Sırbistan'la 2-2 berabere kaldığı maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Bu zamana kadar Galatasaray 'lı olduğunu hiç saklamayan tecrübeli oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın mabedi Türk Telekom Stadyumu'nda gol ve asist yapmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

'ZAMAN NE GÖSTERİR BİLMİYORUM'

Hakan yaptığı açıklamada, "Burada (Türk Telekom Stadyumu) gol attığım için mutluyum. Çok duygusal hissettim. Galatasaray'a, Fatih hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi. 'Galatasaray'da oynar mısın?' sorusuna ise yıldız oyuncu, "İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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