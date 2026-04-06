Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya'yı sallayan gol! Şampiyonluğa koşuyor

İtalya Serie A’nın 31. haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Roma’yı 5-2 gibi ezici bir skorla mağlup ederek 21. şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maça damga vuran isim ise sakatlıktan muhteşem bir dönüş yapan A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oldu.

Ocak ayından bu yana alt baldır sakatlığı nedeniyle Inter formasına hasret kalan Hakan Çalhanoğlu, Giuseppe Meazza’daki geri dönüşünde futbolseverleri büyüledi. İlk yarının son anlarında (45+2) sahneye çıkan yıldız orta saha, attığı "füze" ile Inter'i soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hakan, 55. dakikada Thuram'ın golünde pası veren isim oldu.

INTER ŞAMPİYONLUK KAPISINI ARALADI

Teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki Milano ekibi, bu galibiyetle puanını 72'ye yükseltti. En yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını (maç fazlasıyla) 9'a çıkaran Inter, ligin bitimine 7 hafta kala kupanın bir kulpunu tutmuş durumda.

TAM 5 GOL! COŞTURDUKÇA COŞTURDU...

Milano’da adeta gol yağmurunun yaşandığı dev randevuda Inter, henüz 1. dakikada Lautaro Martinez’in ayağından bulduğu erken golle maça fırtına gibi başlarken; Roma bu baskıya 40. dakikada Mancini ile karşılık vererek skoru eşitledi. İlk yarının duraklama dakikalarında sahneye çıkan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından gönderdiği muazzam füzeyle tribünleri ayağa kaldırarak takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarıda vites düşürmeyen lider, 55. dakikada Hakan’ın asistiyle buluşan Thuram’ın vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken; Martinez’in ikinci golü ve Barella’nın şık bitirişiyle skoru 5-2’ye taşıyarak tarihi bir galibiyete imza attı. Maçın son anlarında Pellegrini'nin golü ise skoru belirledi.

İTALYAN BASINI ONU KONUŞUYOR

32 yaşındaki milli yıldız, 66. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Sucic’e bırakırken, İtalyan basını Hakan'ın şampiyonluk yarışındaki belirleyici rolünü "İtalya'yı sallayan gol" manşetleriyle duyurdu. Formunu koruyan tecrübeli futbolcu, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım için de büyük umut verdi.

