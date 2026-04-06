Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya'yı sallayan gol! Şampiyonluğa koşuyor

Inter, Roma’yı 5-2 yenerek Serie A’da 21. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı! Sakatlıktan dönen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, attığı muazzam gol ve yaptığı asistle İtalya’da gecenin kahramanı ilan edildi.

Burak Kavuncu
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
İtalya Serie A’nın 31. haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Roma’yı 5-2 gibi ezici bir skorla mağlup ederek 21. şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maça damga vuran isim ise sakatlıktan muhteşem bir dönüş yapan A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oldu.

İTALYA’DA HAKAN ÇALHANOĞLU FIRTINASI: INTER ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR!

Ocak ayından bu yana alt baldır sakatlığı nedeniyle Inter formasına hasret kalan Hakan Çalhanoğlu, Giuseppe Meazza’daki geri dönüşünde futbolseverleri büyüledi. İlk yarının son anlarında (45+2) sahneye çıkan yıldız orta saha, attığı "füze" ile Inter'i soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hakan, 55. dakikada Thuram'ın golünde pası veren isim oldu.

INTER ŞAMPİYONLUK KAPISINI ARALADI

Teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki Milano ekibi, bu galibiyetle puanını 72'ye yükseltti. En yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını (maç fazlasıyla) 9'a çıkaran Inter, ligin bitimine 7 hafta kala kupanın bir kulpunu tutmuş durumda.

TAM 5 GOL! COŞTURDUKÇA COŞTURDU...

Milano’da adeta gol yağmurunun yaşandığı dev randevuda Inter, henüz 1. dakikada Lautaro Martinez’in ayağından bulduğu erken golle maça fırtına gibi başlarken; Roma bu baskıya 40. dakikada Mancini ile karşılık vererek skoru eşitledi. İlk yarının duraklama dakikalarında sahneye çıkan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından gönderdiği muazzam füzeyle tribünleri ayağa kaldırarak takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarıda vites düşürmeyen lider, 55. dakikada Hakan’ın asistiyle buluşan Thuram’ın vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken; Martinez’in ikinci golü ve Barella’nın şık bitirişiyle skoru 5-2’ye taşıyarak tarihi bir galibiyete imza attı. Maçın son anlarında Pellegrini'nin golü ise skoru belirledi.

İTALYAN BASINI ONU KONUŞUYOR

32 yaşındaki milli yıldız, 66. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Sucic’e bırakırken, İtalyan basını Hakan'ın şampiyonluk yarışındaki belirleyici rolünü "İtalya'yı sallayan gol" manşetleriyle duyurdu. Formunu koruyan tecrübeli futbolcu, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım için de büyük umut verdi.

MİLLİ TAKIMDAN TEBRİK!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş stadının dışında dev pankart! Görenler şaşkına döndüBeşiktaş stadının dışında dev pankart! Görenler şaşkına döndü
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi milli takımda suskun saolsun hakan
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

