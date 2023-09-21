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Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası olay açıklamalar

21.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu,Stefan Kuntz hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, Kuntz'un genç takım hocası olduğunu söyleyerek flaş ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"KUNTZ, GENÇ TAKIM HOCASI"

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"Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"

'BİZ YERLİ HOCA İSTİYORUZ' DİYE BEYANIMIZ YOK

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"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum. Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda."

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Stefan Kuntz a milli takım

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