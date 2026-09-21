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Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz! Ezeli rakip devreye girdi

Serie A'da Inter formasıyla harikalar yaratan ve takımın maestrosu olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için Çizme'den gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi! Ezeli rakip Juventus'un pusuya yattığı ve Inter ile sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde Hakan'ı renklerine bağlamak için resmen harekete geçeceği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz! Ezeli rakip devreye girdi
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'da Inter formasıyla sergilediği muazzam performansla sadece takımının değil, tüm ligin en gözde oyuncularından biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Milli yıldızımızın Milano ekibindeki sözleşme durumu, İtalyan futbolunun bir diğer devi tarafından mercek altına alındı.

JUVENTUS PUSUDA BEKLİYOR!

Hakan Çalhanoğlu ndan sürpriz! Ezeli rakip devreye girdi 1

İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin aktardığı çarpıcı iddiaya göre; Torino ekibi Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan durumunu adım adım takip etmeye başladı. Siyah-beyazlı kurmayların, tecrübeli orta saha oyuncusunun Inter ile masaya oturacağı süreci yakından izlediği ve yaşanabilecek olası bir çatlağı değerlendirmek için pusuda beklediği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ROTA TORİNO!

Hakan Çalhanoğlu ndan sürpriz! Ezeli rakip devreye girdi 2

Haberin detaylarında, milli futbolcunun kariyer planlamasındaki tercihine de yer verildi. Hakan Çalhanoğlu'nun transferde ilk tercihinin formasını giydiği Inter olduğu ve önceliğini kulübüyle yapacağı yeni sözleşme görüşmelerine vereceği vurgulandı. Ancak tarafların masada maddi şartlarda veya sözleşme süresinde anlaşma sağlayamaması durumunda Juventus'un bu dev fırsatı kaçırmayacağı ve transferi bitirmek için derhal devreye gireceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Juventus Hakan Çalhanoğlu
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