Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz! Ezeli rakip devreye girdi

İtalya Serie A'da Inter formasıyla sergilediği muazzam performansla sadece takımının değil, tüm ligin en gözde oyuncularından biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Milli yıldızımızın Milano ekibindeki sözleşme durumu, İtalyan futbolunun bir diğer devi tarafından mercek altına alındı.

JUVENTUS PUSUDA BEKLİYOR!

İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin aktardığı çarpıcı iddiaya göre; Torino ekibi Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan durumunu adım adım takip etmeye başladı. Siyah-beyazlı kurmayların, tecrübeli orta saha oyuncusunun Inter ile masaya oturacağı süreci yakından izlediği ve yaşanabilecek olası bir çatlağı değerlendirmek için pusuda beklediği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ROTA TORİNO!

Haberin detaylarında, milli futbolcunun kariyer planlamasındaki tercihine de yer verildi. Hakan Çalhanoğlu'nun transferde ilk tercihinin formasını giydiği Inter olduğu ve önceliğini kulübüyle yapacağı yeni sözleşme görüşmelerine vereceği vurgulandı. Ancak tarafların masada maddi şartlarda veya sözleşme süresinde anlaşma sağlayamaması durumunda Juventus'un bu dev fırsatı kaçırmayacağı ve transferi bitirmek için derhal devreye gireceği ifade edildi.