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Hakan Çalhanoğlu'ndan "Virüse pas çıkartmayın" mesajı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği farkındalık kampanyasına destek veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Virüse pas yok, evde kalıyoruz" mesajı verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan "Virüse pas çıkartmayın" mesajı

YTB, Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla evde kalmaları çağrısı yapıyor. Başlatılan farkındalık kampanyasına destek veren isimler arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

Futbol hayatını İtalya'nın Milan takımında sürdüren ünlü futbolcu, YTB'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı. Çalhanoğlu, "Birlikte coşacağımız çok güzel gollerimiz olacak. Şimdi evde eski golleri izlemenin tadını çıkaralım. Rakibe top yok, virüse pas yok. Evde kalıyoruz. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyadaki Türk vatandaşlarımızı evde kalmaya ve tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi.

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Hakan Çalhanoğlu milan İtalya a milli futbol takımı

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