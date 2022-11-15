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Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!

15.11.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun basın toplantısında kullandığı sözler Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Arda Güler'in çok daha fazla süre almasını savunan Hakan Çalhanoğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un kararlarının arkasında olduklarını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Futbol Takımı'nın basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı sözler sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Arda Güler'in tecrübe kazanması için maçlarda oynaması gerektiğini söyleyen Çalhanoğlu'na tepki yağıyor.

"KORUNMASINA GEREK YOK!"

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Jorge Jesus'un ''Arda'yı oynatmıyorum çünkü onu koruyorum'' açıklamasına karşılık cevap veren Hakan Çalhanoğlu, "Ben küçük yaşta Avrupa'da oynadım ve öyle tecrübe kazandım. Kimsenin birini korumaya ihtiyacı yok. Arda'nın daha çok süre alması gerekiyor. Umarım istediği süreyi alır." dedi.

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FENERBAHÇE TARAFTARI KAZAN KALDIRDI

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Hakan'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Hakan'ın Jorge Jesus'un işine karıştığını düşünen sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu topa tuttu. Portekizli teknik adamın arkasında olduklarını dile getiren taraftarlar, Hakan'ın sosyal medya hesaplarına yorumlar yağdırdı.

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