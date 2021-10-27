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Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi!

27.10.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eriksen'in boşluğunu doldurması için alınan Hakan, Inter'de beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcunun devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası Milan'daki gibi uzun sürmeyebilir. Geçen sezonun şampiyonu Inter, bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. Christian Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri karşılayamadı. Devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

LAZİO'NUN İSPANYOL ON NUMARASI

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.

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Hakan Çalhanoğlu
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