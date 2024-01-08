Hakan Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor! Şortu açılan takım arkadaşına yaptığı hamleyle gündemdeydi

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta İtalyan devi Verona'yı 2-1 mağlup etmişti. Sahada yaşanan ilginç olay İtalyan medyasında iki gündür gündemdeydi.

GOL SEVİNCİ SONRASI ŞORTU AÇILMIŞTI

90+4'te attığı gol sonrası sevincini tribünlerle yaşamak isteyen Davide Frattesi'nin şortu açılınca ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

HAKAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

Davide Frattesi'nin şortunun açılması üzerine milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olaya müdahale etmiş ve Davide Frattesi'nin şortunu tekrar geri giydirmişti. İtalyan medyasında iki gündür manşetlerde yer alan bu olay toplamda 8 milyon izlenerek bu sezon en çok etkileşim alan olay olarak gündeme oturdu.





