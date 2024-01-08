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  4. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor! Şortu açılan takım arkadaşına yaptığı hamleyle gündemdeydi

Hakan Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor! Şortu açılan takım arkadaşına yaptığı hamleyle gündemdeydi

08.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Inter, sahasında Verona'yı 2-1 mağlup etmişti. 90+4'üncü dakikada Davide Frattesi'nin attığı golle galibiyeti alan Inter'de büyük sevinç yaşamış ve Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşının başına talihsiz bir olay gelmişti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor! Şortu açılan takım arkadaşına yaptığı hamleyle gündemdeydi
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta İtalyan devi Verona'yı 2-1 mağlup etmişti. Sahada yaşanan ilginç olay İtalyan medyasında iki gündür gündemdeydi.

GOL SEVİNCİ SONRASI ŞORTU AÇILMIŞTI

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90+4'te attığı gol sonrası sevincini tribünlerle yaşamak isteyen Davide Frattesi'nin şortu açılınca ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

HAKAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

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Davide Frattesi'nin şortunun açılması üzerine milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olaya müdahale etmiş ve Davide Frattesi'nin şortunu tekrar geri giydirmişti. İtalyan medyasında iki gündür manşetlerde yer alan bu olay toplamda 8 milyon izlenerek bu sezon en çok etkileşim alan olay olarak gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu iyet
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