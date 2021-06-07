Hakan Çalhanoğlu'nun son talibi Arsenal

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, milli futbolcunun peşinde. CBS Sports'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibi Arsenal, henüz Milan ile sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine dahil etti.

MİLAN'LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bilindiği üzere Milan, 27 yaşındaki oyuncuya 4 milyon Euro gibi bir teklif yapmış, ancak oyuncu bu teklifi kabul etmemişti. 5 milyon Euro üzeri bir rakam isteyen Çalhanoğlu'nu Juventus ve Manchester United takımları da kadrosuna katmak istiyor.

32 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ayrıca, Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'in, milli futbolcuya 3 yıl için 32 milyon Euro teklif ettiği ancak Çalhanoğlu'nun bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti. (Ne Juve ne Milan! İşte Hakan'a yapılan 32 milyon Euro'luk dev teklif!)

Öte yandan bu sezon 43 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 12 asist kaydetti.



