Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, takımın kilit isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile yoluna devam etmek istiyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Dario Baccin'in, önümüzdeki haftalarda tecrübeli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir araya gelerek yeni sözleşme şartlarını masaya yatıracağı bildirildi. Teknik direktör Chivu'nun kadro planlamasında kritik bir yere sahip olan milli oyuncu için yönetimin teklif detayları da netleşti.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Milli futbolcunun fiziksel durumunu yakından takip eden Inter yönetiminin, son dönemde yaşanan sakatlıklar ve oyuncunun 32 yaşına gelmesi nedeniyle yeni teklifte maaş indirimine gideceği öğrenildi. Senelik net 6.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na, yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret ve performans bonuslarını içeren 2 yıllık yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

SÜPER LİG DEVLERİ VE JUVENTUS TAKİPTE

32 yaşındaki yıldız futbolcunun Inter'deki geleceği belirsizliğini korurken, Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Öte yandan İtalya'dan Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu'nu radarına aldığı ve Inter ile yürütülen sözleşme görüşmelerinden olumsuz bir sonuç çıkması halinde transfer için devreye girebileceği kaydedildi.