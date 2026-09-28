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Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular

Sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetimi harekete geçti. İtalyan devinin, 32 yaşındaki tecrübeli orta sahaya maaşında indirimi içeren 2 yıllık yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter, takımın kilit isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile yoluna devam etmek istiyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Dario Baccin'in, önümüzdeki haftalarda tecrübeli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir araya gelerek yeni sözleşme şartlarını masaya yatıracağı bildirildi. Teknik direktör Chivu'nun kadro planlamasında kritik bir yere sahip olan milli oyuncu için yönetimin teklif detayları da netleşti.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular 1

Milli futbolcunun fiziksel durumunu yakından takip eden Inter yönetiminin, son dönemde yaşanan sakatlıklar ve oyuncunun 32 yaşına gelmesi nedeniyle yeni teklifte maaş indirimine gideceği öğrenildi. Senelik net 6.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na, yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret ve performans bonuslarını içeren 2 yıllık yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

SÜPER LİG DEVLERİ VE JUVENTUS TAKİPTE

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular 2

32 yaşındaki yıldız futbolcunun Inter'deki geleceği belirsizliğini korurken, Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Öte yandan İtalya'dan Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu'nu radarına aldığı ve Inter ile yürütülen sözleşme görüşmelerinden olumsuz bir sonuç çıkması halinde transfer için devreye girebileceği kaydedildi.

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