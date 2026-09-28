Jorge Jesus'un açıklamasına Fenerbahçeliler çok ama çok kızacak!

Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, sergilediği üstün performans ve attığı gollerle dünya futbolunun tecrübeli isimlerinin takdirini toplamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı hakkında dikkat çeken açıklamalar, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan geldi.

"CEZA SAHASINDA EN GÜÇLÜ İKİ İSİM"

Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, dünya futbolunun iki önde gelen golcüsünü kıyaslayarak değerlendirmelerde bulundu. Osimhen ve Haaland'ın fiziksel üstünlüklerine ve vuruş kalitelerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" şeklinde konuştu. Portekizli çalıştırıcının bu sözleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BARCELONA MAÇIYLA SAHALARA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar çıktığı 78 resmi karşılaşmada 65 kez fileleri havalandıran ve 18 asist üreten Victor Osimhen, toplamda 83 gole doğrudan katkı sağladı. Yaşadığı sakatlığı milli maç arasında tamamen atlatması beklenen Nijeryalı golcünün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona mücadelesiyle birlikte yeniden sahadaki yerini alması planlanıyor.