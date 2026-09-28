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Jorge Jesus'un açıklamasına Fenerbahçeliler çok ama çok kızacak!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcunun ceza sahası içerisindeki en güçlü isimler olduğunu vurguladı.

Jorge Jesus'un açıklamasına Fenerbahçeliler çok ama çok kızacak!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, sergilediği üstün performans ve attığı gollerle dünya futbolunun tecrübeli isimlerinin takdirini toplamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı hakkında dikkat çeken açıklamalar, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan geldi.

"CEZA SAHASINDA EN GÜÇLÜ İKİ İSİM"

Jorge Jesus un açıklamasına Fenerbahçeliler çok ama çok kızacak! 1

Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, dünya futbolunun iki önde gelen golcüsünü kıyaslayarak değerlendirmelerde bulundu. Osimhen ve Haaland'ın fiziksel üstünlüklerine ve vuruş kalitelerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" şeklinde konuştu. Portekizli çalıştırıcının bu sözleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BARCELONA MAÇIYLA SAHALARA DÖNÜYOR

Jorge Jesus un açıklamasına Fenerbahçeliler çok ama çok kızacak! 2

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar çıktığı 78 resmi karşılaşmada 65 kez fileleri havalandıran ve 18 asist üreten Victor Osimhen, toplamda 83 gole doğrudan katkı sağladı. Yaşadığı sakatlığı milli maç arasında tamamen atlatması beklenen Nijeryalı golcünün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona mücadelesiyle birlikte yeniden sahadaki yerini alması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jorge Jesus fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
fenerbahçeliler neye kızacak? kızacağı tek şey fb yönetimi
Hakaret yok aşağılama yok reyting alacağız diye Feneri niye işin içine kattınız niye kızsınlar
adam doğruyu söylemiş niye kızalım.takım sadece bir kişi ile başarı sağlayamaz.Türkiye de şampiyon olmak için sadece iyi takım kurmakla olmuyor her şeyi mhk ayarlıyor.defolar avrupada çıkıyor çünkü orada iyi ve güçlü takımlar var biz sadece kendimizi günlük başarılarla tatmin ediyoruz.hiçbir takımın gelecek yapılanması yok
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