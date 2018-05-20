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Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

Hakan Canbazoğlu kimdir? Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı kurtararak adından söz ettirmeyi başardı. Dün oynanan maçtan sonra herkes Hakan Canbazoğlu ismini araştırmaya başladı. Peki Hakan Canbazoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Hakan Canbazoğlu kimdir? Hakan Canbazoğlu kurtarışlarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarttı!

Hakan Canbazoğlu, dün akşam oynanan 1. Lig play off finalinde 4 penaltı kurtararak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Mavi-beyazlıların file bekçisi Hakan Canbazoğlu, penaltılara giden play-off final maçına performansıyla damga vurdu. Final maçının normal ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı. Penatlı atışlarına giden mücadelede Hakan Canbazoğlu, yaptığı 4 kurtarışla takımını Spor Toto Süper Lig'e taşıdı. Peki Hakan Canbazoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi takımlarda oynadı?

HAKAN CANBAZOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Canbazoğlu, futbol hayatına 2004'te Galatasaray altyapısında başladı. Ardından Sivasspor U21 takımına giden Hakan, buradan da İstanbul BBSK'e gitti. Hakan'ın ilk tanınma zamanı 2014 yılında Osmanlıspor'da oldu. Osmanlıspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Hakan, en son 2017 yılında BB Erzurumspor'a geldi ve burada 2017/2018 Spor Toto 1. Lig'in play-off finali penaltılarında kalesinde devleşen Hakan Canbazoğlu, adından çok konuşulacağa benziyor. Hakan'ın Erzurumspor ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek.

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