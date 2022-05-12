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Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...

12.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Kupası'nda Inter, normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Juventus'u uzatmalarda 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Inter'da Hakan Çalhanoğlu da penaltıdan bir gol kaydetti.

Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Juventus ile Inter arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya Kupası'nda Inter 6. dakikada Barella'nın harika golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Mavi Siyahlılar 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya ise Juventus iyi başladı. Siyah Beyazlılar adına Alex Sandro 50. dakikada ceza sahası sol içinden şutunu gönderdi. Kaleci Handanovic'in de hatasında meşin yuvarlak Inter ağlarıyla buluştu: 1-1.

İki dakika sonra Juventus'un ikinci golü geldi. Ani gelişen atakta Dybala, topu defansın arkasına gönderdi. Topla ceza sahasına giren Vlahovic, D'Ambrosio'yu şık bir çalımla ekarte etti ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Handanovic'in yüzünden seken topu tamamlayan Vlahovic, takımının ikinci golünü kaydetti.

HAKAN'DAN ŞIK PENALTI

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80.'de kazanılan penaltı atışını Hakan Çalhanoğlu, kullandı. Milli futbolcunun kurtarılamaz vuruşu 90 tabir edilen yerden ağlarla buluştu ve Inter 2-2'yi yakaladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma dakikalarının ilk yarısında Inter fişi çekti. Ivan Perisic 99. dakikada penaltıdan attığı golle takımını bir kez daha öne geçirirken Hırvat kanat oyuncusu 102. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Bu golden sonra Juventus teknik direktörü Max Allegri, yedek kulübesinde yaşananlar sebebi ile direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Juventus'u 4-2 mağlup eden Inter, İtalya Kupası'nın sahibi oldu. En son 2011'de bu kupayı kaldıran Milano ekibi, tarihindeki 8. İtalya Kupası'nı kazandı.

İtalya Kupası'nı en çok kazananlar

Juventu: 14
Roma: 9
Inter: 8
Lazio: 7

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Hakan Çalhanoğlu
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