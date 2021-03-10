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Hakan Demir: Tekrar güvenimizi kazanmalıyız

10.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Hakan Demir: Tekrar güvenimizi kazanmalıyız

Hapoel Unet-Credit Holon’un kendilerinden daha üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Sakat ve yorgun oyuncularımız var ama bunların hiç biri bahane değil. Oynamaya devam edip, tekrar güvenimizi kazanmalıyız" dedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’ndaki ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon’a 81-93 mağlup oldu. Grubun bir diğer karşılaşmasında, Pınar Karşıyaka ise İtalya temsilcisi New Basket Brindisi’ye 83-79 kaybetti.

İkinci hafta sonunda Hapoel Unet-Credit Holon, 2’de 2 yaparak liderliğini sürdürürken; New Basket Brindisi ve Pınar Karşıyaka’nın birer galibiyeti bulunuyor. TOFAŞ ise henüz galibiyetle tanışamadı.

TOFAŞ’ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Berkan Durmaz ise karşılaşmayı değerlendirdi.

Zorlu bir fikstür içerisinde olduklarını belirten Demir, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Onlar bizden daha üstündü. Savunmada da hücumda da bizden daha iyiydiler. Oynadığımız son 3 maçta da kötü anlarımız oldu. Zorlu bir fikstürün içerisindeyiz. Sakat ve yorgun oyuncularımız var ama bunların hiç biri bahane değil. Rakibimiz bizden çok daha iyi oynadı. Oynamaya devam edip, tekrar güvenimizi kazanmalıyız" dedi.

Hapoel Holon karşısında 14 sayı-2 asist-6 ribaund istatistikleriyle oynayan Berkan Durmaz ise, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bize karşı çok iyi hazırlanmışlar. Bu ay bizi sıkışık bir fikstür bekliyor. Toparlanıp bundan sonraki maçlarda güvenimizi tekrar kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sıradaki maçını 16 Mart Salı günü deplasmanda Happy Casa Brindisi ile yapacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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