Hakan Hatipoğlu diskalifiye olan yarışmacıların dönemediğini açıkladı!

Bir süredir karantinada olan Hatipoğlu geçtiğimiz gün ailesine kavuşmuştu. Ayağının tozuyla Survivor Panorama'da Survivor'da yaşananları değerlendiren Hakan Hatipoğlu, bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

Hakan Hatipoğlu, canlı yayında dikkat çeken bir de bilgiyi paylaştı. Hatipoğlu, gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör'ün ve sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını belirtti.

Hatipoğlu açıklamasında "Gelemiyorlar, dışarıdakilerle de bir takım kurulabilir. Dominik'ten buraya gelinmesi mümkün değil' dedi.



