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Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

'Var mısın Yok musun' yarışması ile ünlenen Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları dünyaya geldi. Hakan Hatipoğlu kızlarına Lila adını vereceğini açıklamıştı

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

'Var mısın Yok musun' yarışması ile ünlenen Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift bebeklerine 'Lila' adını verdi.

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Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sonrası ilk fotoğraf teve2'deki 2.Sayfa programında yayınlandı.

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Programa telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük duyguyu yaşadım. Doğuma da girdim. O heyecanı Gizem ile birlikte yaşamak istedim. Allah nasip etti. Gerçekten çok mutluyum. Normal doğum oldu. Gizem ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Diyecek bir şey de bulamıyorum.

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Hem ailemize, hem ülkemize layık olabilecek bir çocuk yetiştirmek için yola çıktık. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Lila'yı gördüğümüzde ağladık. Biz ismini de koymamıştık. Doktor 'Hakan kordonu kes' dedi. Gizem'e bakıp 'adı ne olsun dedim', 'Lila' olsun dedi. Yüzüne bakıp karar vermek istedik. Biz hastaneye bir gece önceden geldik. Gizem'in tansiyonu yükselmişti. Doğumun başladığını görünce gerekli hazırlıklar yapıldı. Çok güzel ve yorucu olmayan bir süreç yaşadık"

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Allah analı bbalı büyütsün
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