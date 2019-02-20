SPOR

Hakan Keleş: Hakemler baskı altında kalıyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Ligin ilk 22 haftasında hakemler hakkında hiç konuşmadık ama bakıyorum rakiplerimiz her hafta bir sonraki maçı etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor, hakemler baskı altında kalıyor" dedi.

Hakan Keleş: Hakemler baskı altında kalıyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, kendi maçlarından önce oynadıkları takımların hakemler hakkında açıklamalar yaptığını ve maçlarda hakemlerin baskı altında kalarak hata yaptıklarını söyledi. Erzurum maçında kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirten Keleş, "Şimdi Antalya'ya hazırlanıyoruz. Biz hakemler hakkında hiç konuşmadık. Kulüp olarak öyle bir prensibimiz var, zaten senelerdir konuşmuyoruz. Ligin ilk 22 haftasında hiç konuşmadık ama bakıyorum rakiplerimiz her hafta bir sonraki maçı etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor. Hakemleri etkileyebilmek için ama biz kulüp olarak böyle bir açıklama yapmadık, yapmayacağız da ama hakemlerin de bundan etkilendiğini gördüm Erzurum deplasmanında. Biz sahada oyuna odaklı olmaya çalışıyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Şimdi Antalya maçı var, bizim için zor maç olacak. Erzurum'da kaybettiğimiz puanları burada telafi etmek için uğraşacağız" dedi.

'ENTERESAN HATALAR YAPILIYOR'
Hakemlerin kendi maçlarında enteresan hatalar yaptığını belirten Keleş, "Hakemler yapılan açıklamalardan etkileniyor. Bundan sonra etkileneceklerini düşünmüyorum. Yeni bir MHK geldi. İnşallah hakemler hakkında yapılan açıklamalara bundan sonra tedbir alırlar. Bizim de maçlarda bir sürü pozisyonlarımız var, hiçbirini dile getirmiyoruz. Erzurum maçında Emre'ye yapılan 2 tane penaltı pozisyonu var ve hiçbir şekilde hakemleri konuşmadık, konuşmuyoruz. Sarı kartlar var, bir çok bize gösterilen. 5 tane sarı kartla oynamışız daha maçın başında. Biz de sıkıntılar yaşıyoruz ama konuşmuyoruz. Rakiplere bakıyorum herkes hakemler hakkında enteresan açıklamalar yapıyorlar, ceza almıyorlar. Biz yapmadığımız için hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAKEMLER RAHAT BIRAKILSIN'
Hakemlerin rahat bırakılması gerektiğini belirten Keleş, "VAR sistemi daha yeni yeni oluşan bir şey, oturması gerekiyor. Biz bunu deştikçe, kurcaladıkça sıkıntılar olacak. Hakemleri rahat bırakmamız gerekiyor. Hele ki şimdi yeni bir MHK seçildi. Sivasspor olarak kimsenin kasıtlı bir şeyler yaptığını düşünmüyoruz. Baskılar hata yaptırıyor, onlar da insan sonuçta. Erzurum'a gittik 2 hafta önce adamların içeride penaltısı verilmemiş, golü verilmemiş bunları bas bas bağırdılar, açıklamalar yaptılar. Sonraki maç gelecek hakem de bundan etkileniyor tabi ki" diye konuştu.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktıCasus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Keleş Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis, Ünal Aysal'a beraat

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis, Ünal Aysal'a beraat

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Özer Hurmacı Sivasspor'da

Özer Hurmacı Sivasspor'da

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Hugo Vieira Sivasspor'da

Hugo Vieira Sivasspor'da

Sivasspor'dan transfer açıklaması

Sivasspor'dan transfer açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Keleş: Hakemler baskı altında kalıyor

''Hakemler baskı altında kalıyor''

"Dede" lakaplı Arouna Kone, "ben hala buradayım" diyor

Arouna Kone gollerini sürdürüyor

Robinho'dan eski takımı Sivasspor'a ziyaret

Robinho'dan Sivasspor'a ziyaret

Sivasspor Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı

Özer Hurmacı Sivasspor'da

Sivasspor'un yeni transferi Vieira'dan kötü haber

Sivasspor'un yeni transferinden kötü haber

Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Sivasspor evinde kaybetmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.