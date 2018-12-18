SPOR

Hakan Keleş: Umarım Galatasaray'ı yenip, ilk yarıyı onların üstünde tamamlarız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 18.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk devrenin son maçında oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili konuştu. Güzel bir maç olacağını söyleyen Keleş, "Biz genelde deplasmanlarda başarılı olan bir takımız. Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı da yenmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk yarıyı Galatasaray'ın üstünde tamamlarız" dedi.

Hakan Keleş: Umarım Galatasaray'ı yenip, ilk yarıyı onların üstünde tamamlarız

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor müsabakanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Pas, top kapma ve istasyon çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. İdmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışmayı ziyaret eden Tokat Sivaslılar Derneği üyeleri baklava ikramında bulundu. Lenf kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki Abdullah Eren Al da babasıyla antrenmana gelerek futbolcularla fotoğraf çekildi. Robinho ile futbol oynayan minik Eren antrenmanı yakından takip etti.

"Kazanmak istiyoruz"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, "Hedeflerimize ulaştık fakat son bir Galatasaray maçı var. Ondan da ekstra puan alırsak bizim için çok iyi olacak. Bu 5 maçlık periyodu çok iyi geçirdik. Bir çıkış içerisindeyiz. Üç maçtır gol de yemiyoruz. Oyuncularımın form durumu çok iyi Galatasaray'ın sakatlıkları ve cezalıları geçti. İyi bir çıkışa geçtiler. Güzel bir mücadele olacak. Biz genelde deplasmanlarda başarılı olan bir takımız. Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı da yenmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk yarıyı Galatasaray'ın üstünde bitiririz" dedi.

Büyük maçlardan sonra oyuncuların genelde izin talep ettiğini ifade eden Keleş, "Bize de uğur oldu. Yenersek diye yine izin talep ettiler. Tabi ekstra izin vereceğiz. Normalde 2 Ocak'ta toplanacağız. 3 Ocak'a sarkıtmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Emre milli takıma çağrılmalı"

Son haftalarda artan performansıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a teklifler olduğunu aktaran Keleş, "Emre şu anda çıkış grafiğinde baya iyi oynuyor. Ben Emre'nin büyük takıma gitmesinden çok milli takıma çağrılmasını bekliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara çağrılır. Bence hak ediyor" şeklinde konuştu.

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