Hakan Keleş: Yabancı futbolcu sınırsız olsun

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, Fenerbahçe karşısında kaybedilen puanları Kayserispor maçında telafi edeceklerini söyledi. Keleş, "Fenerbahçe maçından sonra takıma izin verdik aradan dolayı. Uzun ara var, 15 gün sonra maç oynayacağız. Fenerbahçe maçını iyi oyunla kaybettik ama telafisi var. Kayserispor maçının hazırlıklarına başladık. Bizim için çok önemli maç. Aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Özellikle forvet bölgesindeki Kone iyileşecek, Muhammet de aramıza katılacak. O bölgeyi tamamladığımız zaman eksiğimiz olmuyor, bir tek cezalımız Matias olmayacak. Fenerbahçe maçında oyun olarak iki haftadır iyi seviyedeyiz. Fakat skora yansıtamadık. Oyundan çok memnunum ama belli şeylerle kazanamadık. Yaptığımız hataları yine yaptık, golden sonra yine hemen gol yedik. Önümüzde Kayseri maçı var, onu alıp rahatlamak istiyoruz. Bireysel hataları biraz fazla yapmaya başladık. Bireysel hatalara çok fazla önlem alamıyorsunuz. Tabii ki oyun içerisinde gelişiyor bunlar, çalışmalarını yapıyoruz. Azaltmıştık, içerideki maçta gol yememiştik. Deplasmanda da iyi oynamamıza rağmen 70 dakika iyi oynadık ama yine ufak tefek bireysel hatalarla skoru alamadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 5 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında olan Emre Kılınç ve N'Dinga, izinli olan Kone, Diabate, Papp, Bjarsmyr ve Torje ile sakat olan Muhammet katılmadı.

"EMRE'NİN MİLLİ TAKIMDA OLMASINDAN MUTLUYUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sivassporlu Emre Kılınç'ı A Milli Takım'a almasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Keleş, "Şenol hocamız aradı, fikirlerimizi aldı, biz de fikirlerimizi söyledik. Ona başarılar diliyorum. Emre'yi alarak da Anadolu kulüplerine güzel bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Biz mutluyuz, Emre burayı hak ediyordu, inşallah orada da elinden geleni yapar, bizi de mahcup etmez, güzel sonuçlar alarak ülkemize dönerler. İki maçı da geçeriz bakalım onlara da başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, bütün kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI SINIRSIZ OLSUN"

Tartışılan yabancı sayısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Keleş şöyle konuştu: "Yabancı tartışmasını herkes yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor, ben de söyleyeyim. Bence yabancı sayısı sınırsız olsun. Ama oynamaya sınır getirirlerse, yani saha içerisindeki oynamaya bir sınır getirirlerse Türk oyuncuları da kazanırız. Zaten kazanıyoruz bir sıkıntı, sorun yok ama yabancı sınırından daha büyük sorunlarımız var. Kulüplerin maddi sorunlarını gidermek gerekiyor. Bizde gerçi öyle bir sorun yok ama maddi sıkıntılardan dolayı yabancı sorunları çok olmaya başladı. Büyük paralar veriliyor, kulüpler de maddi sorunlara yöneliyorlar. İnşallah olumlu bir şeyler çıkar ama peyder pey olacağını düşünüyorum, birden olacağını düşünmüyorum. Çünkü hepsinin sözleşmeleri devam ediyor."

Keleş, 15 günlük arada Sivas Belediyespor ile bir hazırlık maçı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

