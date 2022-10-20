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Hakan Kozan, Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı oldu

20.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Kozan, Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı oldu

İSTANBUL (AA) - Arçelik'in Satın Alma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı'na Hakan Kozan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik bünyesinde 30 yıl boyunca Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'da farklı departmanlarda önemli sorumluluklar üstlenen Hakan Kozan, Satın Alma & Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Lisans eğitimini ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kozan, Bilkent Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1993 yılında Arçelik'te Takım Mühendisi olarak başlayan Kozan, üretim, ürün yönetimi, tedarik zinciri ve satın alma gibi alanlarda çeşitli görevler üstlendi. 1998-2005'te Takım Lideri olarak kariyerine devam eden Kozan, 2005'te Üretim Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında ise Beko Rusya'da İşletme Direktörü olarak atanan Kozan, 2013'te Arçelik Sub-Sahara Bölge Direktörü ve Defy Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

2017'de Kıdemli Satın Alma Direktörü olarak atanan Kozan, 1 Ekim 2022 itibarıyla Satın Alma & Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Arçelik'in Türkiye ve yurt dışı pozisyonlarında önemli projeler yöneten Hakan Kozan, evli ve bir çocuk babası.

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