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Hakan Kutlu, PFDK'ye sevk edildi

29.11.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hakan Kutlu, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Kutlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yardımcı antrenörler Serdar Kesimal ve Mehmet Göker Özdemir'in de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa
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