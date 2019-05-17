Hakan Muhafız'ın 3. sezonunda hangi oyuncular rol alacak? Çekimler başladı!

İki sezonun arka arkaya çekileceği dizinin 3. sezon kadrosunda ilk iki sezondan aşina olduğumuz Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu'nun yanı sıra yeni isimler eklendi. Bu iki sezonda ünlü oyuncular Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı ve Hasan Üner yer alacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON OYUNCULARI

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan:Muhafız'ın yeni sezonunda kadroya Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı, Hasan Üner katılıyor!

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonlarında Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul'u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler'in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.

Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur. Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul'u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir'i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan'ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.



