Hakan Muhafız'ın ikinci sezonu ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Hakan Muhafız'ın ikinci sezonu hakkında flaş gelişme...

Aralık ayında yayınlanan Hakan Muhafız'ın ilk sezonu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük ilgi gördü. Netflix'in ilk orijinal Türk yapımı Hakan Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Dizinin yeni sezonuna yakışıklı oyuncu Engin Öztürk de dahil oldu.

HAKAN MUHAFIZ NE ZAMAN?

Bugün sosyal medyada yayınlanan video ile Hakan Muhafız oyuncuları, Almanya'dan Fransa'ya, dünyanın dört bir yanındaki Netflix izleyicilerine seslenerek, yeni sezonun 26 Nisan Cuma gösterime gireceğini ilan etti.

Aynı zamanda dizinin ikinci sezonundan ilk görseller de görücüye çıktı.

10 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İZLEDİ

Kapalıçarşı'da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul'u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan'ın hikayesi, dünyanın dört bir yanında, 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

