Hakan Sabancı'yla adı anılan Aygün Aydın'ın pazarlık mesajları ortaya çıktı iddiası! 'Yazık günah bu kız kötü yolda'

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı’nın başka kızları beğenmesi üzerine değim yerindeyse ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üste yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın, bu defa yaptığı pazarlık yazışmalarıyla gündemde.



Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, pazarlık yazışmaları yapan Aygün, HES koduna kadar bilgilerini veriyor.



Devam eden yazışmalarda Aygün'ün fiyat anlaşması yaptığı ve beraberinde 3 kızın da olacağı bilgisi yer alıyor.

Mesajların ekrana gelmesinin ardından Aygün Aydın'ın annesine seslenen Seren Serengil, 'Yazık günah bu kız kötü yolda' dedi.

