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  4. Hakan Sabancı'yla adı anılan Aygün Aydın'ın pazarlık mesajları ortaya çıktı iddiası! 'Yazık günah bu kız kötü yolda'

Hakan Sabancı'yla adı anılan Aygün Aydın'ın pazarlık mesajları ortaya çıktı iddiası! 'Yazık günah bu kız kötü yolda'

04.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ettikten sonra gündeme gelen Aygün Aydın, Söylemezsem Olmaz sunucularına sert çıkmıştı. Bugün yayında Aygün Aydın'ın pazarlık yaptığı iddia edilen yazışmalar yayına geldi.

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı’nın başka kızları beğenmesi üzerine değim yerindeyse ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üste yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın, bu defa yaptığı pazarlık yazışmalarıyla gündemde.
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Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, pazarlık yazışmaları yapan Aygün, HES koduna kadar bilgilerini veriyor.

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Devam eden yazışmalarda Aygün'ün fiyat anlaşması yaptığı ve beraberinde 3 kızın da olacağı bilgisi yer alıyor.

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Mesajların ekrana gelmesinin ardından Aygün Aydın'ın annesine seslenen Seren Serengil, 'Yazık günah bu kız kötü yolda' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
rezaleti rezillerin sunduğu programlar. çok söz söylenir ancak mübarek gün. Rabbim hidatet versin..
3 gün önce türklere küfreden hakaret eden bu degilmiydi bizleri begenmiyordu gercekler bunlar
bu 3 zavallı program dıye rezıllıgı sunuyorlar

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