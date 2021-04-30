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  4. Hızını alamayan Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hızını alamayan Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

30.04.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın, peş peşe yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Hızını alamayan Aygün Aydın, bu sefer hızını alamayıp hakaretler yağdırdı. Aygün Aydın, hem Türklere hem de Hakan Sabancı’ya hakaret ettiği paylaşımları kısa sürede sildi.

Hızını alamayan Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sonrası yaptığı ifşa videosu ve sonraki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bu sefer işin dozunu kaçırdı.

Aygün Aydın, kendisine yapılan eleştirilerden çok bunaldığını söyledi. Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam. Alın o k...tı da eski kız yeni kız arkadaşını da. Ondan ne adam olur ne de baba olur" diyerek küfürler yağdırdı.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞIM"

Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şok etti.

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AYGÜN AYDIN PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Herkese veryansın eden Aygün, kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları sildi.

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VEDA MESAJIYLA OLAY OLMUŞTU

Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı da açıkladı.

Aydın, yaptığı açıklamada, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

"HAZZI ALIP AMACIMA ULAŞTIM"

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bnm ne suçum var ben evde oturmuşum televizyon seyrediyorum
Allah bu kızın sonunu hayır etsin. Sonu akıl hastanesi gibi. Yazık genç yaşta kafayı yemiş. Allah yardım etsin.
naptın sen bu kıza be hakan abi :)))

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