Hızını alamayan Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki sonrası yaptığı ifşa videosu ve sonraki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bu sefer işin dozunu kaçırdı.

Aygün Aydın, kendisine yapılan eleştirilerden çok bunaldığını söyledi. Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam. Alın o k...tı da eski kız yeni kız arkadaşını da. Ondan ne adam olur ne de baba olur" diyerek küfürler yağdırdı.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞIM"

Türk milletine de hakaret eden Aygün, "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım. Allah hepinizin belasını versin. Ben yıldım. Siz Müslüman olarak geçiniyorsunuz ama hiçbir kuralını uygulamıyorsunuz. Bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz. O kadar ödleksiniz ki. Pisliğinizde boğulun" diyerek herkesi şok etti.

AYGÜN AYDIN PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Herkese veryansın eden Aygün, kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları sildi.

VEDA MESAJIYLA OLAY OLMUŞTU

Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı da açıkladı.