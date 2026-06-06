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Hakan Safi, transfer döneminde harcayacağı parayı açıkladı!

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile vizyon farkını "Geceyle gündüz gibiyiz" diyerek anlattı. Greenwood transferini doğrulayan Safi, transfere 250 milyon Euro harcayacağını söyledi.

Hakan Safi, transfer döneminde harcayacağı parayı açıkladı!
Emre Şen

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen Spor Masası programına konuk oldu. Sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik projelerini ve transfer gündemini değerlendiren Safi, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında çok sert ifadeler kullandı.

AZİZ YILDIRIM'A SERT SÖZLER: "ESKİYLE UĞRAŞIYOR"

Aziz Yıldırım ile aralarındaki vizyon farkını "siyahla beyaz" olarak nitelendiren Hakan Safi, rakibinin geçmişe takılı kaldığını savundu. Safi eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili başkanımız geçmişte yaşamayı seviyor. Ben ise hep ileri baktım. Geçmişimizle hesaplaşırken kin tutmadık, kibirli olmadık. Ben 'Dünya yıldızı getirdim' diyorum, o 'Yalan' diyor. Artık noterden evrak göndereceğiz. Benim sözüm kanundan kıymetlidir. Aziz Yıldırım kendini kulübün sahibi sanıyor. Buranın sahibi 30 milyon taraftardır. Fenerbahçe'nin patrona değil, nefer olacak idarecilere ihtiyacı var."

250 MİLYON EURO TRANSFER BÜTÇESİ VE HOCA PLANI

Hakan Safi'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise transfer bütçesi oldu. Seçimi kazanması halinde sadece transfere 250 milyon Euro harcayacağını belirten başkan adayı, teknik direktör profili için de "Türkiye ligini bilen yerli veya yabancı hoca" tanımını kullandı. Safi, "Sportif direktöre ihtiyacımız yok. Hocamızı, seçimi kazanıp mazbatayı aldıktan sonraki ilk haftada açıklayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Hakan Safi
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