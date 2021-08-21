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Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

21.08.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın açılış maçında Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 mağlup etti. San Siro'daki mücadeleye damga vuran 1 gol, 1 asistle milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonu Inter - Genoa başladı. Son şampiyon konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.

San Siro'daki karşılaşmaya Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu. Milli futbolcu, 6. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği güzel şutla skoru 2-0'a getirdi.

Milano ekibinde 74' Arturo Vidal farkı 3'e çıkarırken, Hakan'ın golüne asist yapan Edin Dzeko perdeyi kapatan isim oldu: 4-0.

Haziran ayında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Şampiyonası sonrası Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Çalhanoğlu, Milan ile geçirdiği son sezonu 2020-2021'de, Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere üç farklı kulvarda 43 maçta, 9 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Günün diğer maçında Sassuolo, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-2 mağlup etti. Sassuolo'da Mert Müldür yedek kulübesinde yer alırken Kaan Ayhan duraklama dakikalarında oyuna dahil oldu.


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Hakan Çalhanoğlu
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