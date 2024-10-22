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Hakan Şükür sonrası FETÖ'cü Enes Kanter de sahnede! Teröristbaşı Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.10.2024 07:14
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası spor dünyasının FETÖ'cü isimlerinden peş peşe paylaşımlar geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesinde ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün ardından bu kez de Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter paylaşım yaptı. Teröristbaşı ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Kanter, rüyasında onu gördüğünü söyleyerek uzun bir not bıraktı.

Hakan Şükür sonrası FETÖ'cü Enes Kanter de sahnede! Teröristbaşı Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim akşamı ABD'de öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası şimiden örgüt içinde 'taht kavgaları' başlarken; Türkiye'de ise 'gebermiş' etiketi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

BİR PAYLAŞIM DA FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN

Gülen'in ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden de peş peşe açıklamalr geldi. spor dünyasının FETÖ'cü isimlerinden olan Hakan Şükür'ün ardından bu kez de basketbolcu Enes Kanter sahneye çıktı.

TERÖRİSTBAŞI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

FETÖ liderinin 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından elebaşı Gülen'le birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düşen Kanter, Gülen'i rüyasında gördüğünü söyledi.

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FETÖ'cü Kanter, şu ifadeleri kullandı:

"KUTSAL EMANETİNİ YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

"Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!
O kutsal emanetini yerde
Bırakmayacağım!
Bırakmayacağız!
Bıraktırmayacağız!
Devam…
Vallahide
BillahideTallahide
DEVAM…

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

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"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken “Devam Enes bey” diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.

1938-..

Devam…"

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
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