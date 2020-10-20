Hakan Taşıyan'dan üzen haber! Son hali şoke etti

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Bu rahatsızlığından haberdar olan UçanKuş TV Hakan Taşıyan’ı evinde ziyaret etti.

"Hayatın İçinden" programında sanatçı Hakan Taşıyan'ın haziran ayından bu yana ciddi sağlık sorunlarıyla savaştığı ve gururundan ötürü durumunu kimseye açamadığı söylendi.

HAKAN TAŞIYAN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

Erol Köse, "Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Artık o konulara girmenin anlamı yok. O veya bu sebeple Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Durumu hafifletmeye gerek yok. Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde. Çok gururlu bir insan. Kimselere derdini açmak istemiyor. Buradan devlet yetkililerimize, hayırsever izleyicilerimize sesleniyorum. Bu değerli sanatçıyı göz göre göre kaybetmeyelim. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Uygun bir donör aranıyor... Çok acil böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerekiyor" ifadelerinde bulunarak canlı yayında yardım çağrısında bulundu.

KONUŞMAKTA BİLE ZORLANDI

Konuşmakta bile zorlanan Hakan Taşıyan’ın arkadaşı Hakan Yılmaz Taşıyan'a yardımcı oldu. Ünlü şarkıcıya, çok acil organ nakli yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var” dedi.



