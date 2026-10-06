Pelin Karahan'ın yıllar öncesine ait karesi gündem oldu

Bir dönem Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle kariyerinde yükselişi yakalayan ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın annesi kızının 42. doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Duygusal paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

“BEN DE SENİNLE BİRLİKTE YENİDEN DOĞDUM"

Bugün itıbariyle 42 yaşına giren oyuncunun annesinden duygu yüklü bir paylaşım geldi. Nural Koçyiğit, kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün benim hayatımın en güzel dönüm noktalarından birinin doğum günü, Pelin'im… Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum."

Koçyiğit’in duygu yüklü paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafındaki masumiyeti de konuşulan detaylar arasında yer aldı.