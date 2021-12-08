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Hakan Ünsal, klasik otomobiliyle köpeğe çarptı

08.12.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın kullandığı klasik otomobil hasar görürken, köpeğin öldüğü öğrenildi.

Hakan Ünsal, klasik otomobiliyle köpeğe çarptı

Galatasaray 'ın eski yıldızı Hakan Ünsal, Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı.

Yıldız futbolcu köpeğin öldüğünü duyunca büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.

ÖNÜNE BİR ANDA KÖPEK FIRLADI

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir Fenertepe istikametinde klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda köpek fırladı.

Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu. Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal olaydan yara almadan kurtulurken, klasik aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca ünlü futbolcu Hakan Ünsal çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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