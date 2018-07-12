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'Hakan Yılmaz vatana küfrederek üstüme geldi!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Algül, "Kamera görüntülerinden, benim bir şey yapmadığım görülecektir. Ben resepsiyondayken, sonradan Hakan Yılmaz olduğunu öğrendiğim bir kişi, devlete, millete, vatana küfür ederek bulunduğum noktaya doğru geldi. Sarhoş bir hali va

'Hakan Yılmaz vatana küfrederek üstüme geldi!'

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mazhar Algül ile sanık avukatları katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada savunması alınan sanık Algül, emekli emniyet mensubu olduğunu belirterek, şikayetçi Yılmaz ailesini önceden tanımadığını kaydetti.

Olay günü resepsiyonda, otel işlemleriyle uğraştığını ve sanıklardan Deniz Vural'ın aile dostu olduğunu belirten Algül, "Kamera görüntülerinden, benim bir şey yapmadığım görülecektir. Ben resepsiyondayken, sonradan Hakan Yılmaz olduğunu öğrendiğim bir kişi, devlete, millete, vatana küfür ederek bulunduğum noktaya doğru geldi. Sarhoş bir hali vardı. Deniz Bey ile Hakan Bey konuşuyorlardı. Sesler yükseldi. İkisinin arasına girdim. Birbirlerine temas etmemesi için çok uğraştım. Hakan Bey, 'Sen kim oluyorsun, dağdan mı geldin?' diye bağırdı. Hakaret ediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erdal Gökçe'nin savunmasının alınması için Ankara'ya yazılan talimat evrakının dönüşünün beklenmesine karar verdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu sanık Deniz Vural'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (İHA)

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