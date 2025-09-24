SPOR

Hakem Arda Kardeşler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilk kez cevap verdi! Türkiye'nin konuştuğu hakem olayı açıkladı...

TFF’nin Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki yönetimi sonrası hakem Arda Kardeşler ile ilgili kararı gündem olmuştu. Hakem Arda Kardeşler bu konu hakkında ilk kez konuştu. Olay yaratacak açıklamalar geldi.

Burak Kavuncu

Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmasındaki bir pozisyonda hızlı atağı kesip faul veren hakem Arda Kardeşler ile ilgili gündem olacak olaylar yaşanmıştı. Önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemliği bıraktıracağız sözleri sonrası hakem Arda Kardeşler ilk kez HT Spor ekranlarına konuştu.

‘‘3 GÜNDÜR BENİ HEDEF GÖSTERDİ!’’

Hakem Arda Kardeşler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu na ilk kez cevap verdi! Türkiye nin konuştuğu hakem olayı açıkladı... 1

Arda Kardeşler, "Cumartesi günü maçtan sonra TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamaları çok üzülerek dinledim. Pozisyon ortada, bir hata yaptım. Ancak bu yaptığım ilk hata değildi. Her maçta hata olabiliyor. Ancak TFF Başkanı'nın bu pozisyonun hata olmadığını söylemesi, arkasında bir planlı eylem olduğunu dile getirmesi... 3 gündür beni hedef gösterdi. Çok üzüldüm. Şu anda hedef konumundayım." dedi.

"KEŞKE BENİM DE BİR AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Hakem Arda Kardeşler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu na ilk kez cevap verdi! Türkiye nin konuştuğu hakem olayı açıkladı... 2

Arda Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." ifadesinde bulundu.

Görüntü ve açıklamalar HT Spor ekranlarından alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Arda Kardeşler Gaziantep Trabzonspor tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
