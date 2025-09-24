Hakem Arda Kardeşler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilk kez cevap verdi! Türkiye'nin konuştuğu hakem olayı açıkladı...

Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmasındaki bir pozisyonda hızlı atağı kesip faul veren hakem Arda Kardeşler ile ilgili gündem olacak olaylar yaşanmıştı. Önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemliği bıraktıracağız sözleri sonrası hakem Arda Kardeşler ilk kez HT Spor ekranlarına konuştu.

‘‘3 GÜNDÜR BENİ HEDEF GÖSTERDİ!’’

Arda Kardeşler, "Cumartesi günü maçtan sonra TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamaları çok üzülerek dinledim. Pozisyon ortada, bir hata yaptım. Ancak bu yaptığım ilk hata değildi. Her maçta hata olabiliyor. Ancak TFF Başkanı'nın bu pozisyonun hata olmadığını söylemesi, arkasında bir planlı eylem olduğunu dile getirmesi... 3 gündür beni hedef gösterdi. Çok üzüldüm. Şu anda hedef konumundayım." dedi.

"KEŞKE BENİM DE BİR AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Arda Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." ifadesinde bulundu.

Görüntü ve açıklamalar HT Spor ekranlarından alınmıştır