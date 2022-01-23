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  4. Hakem daha fazla dayanamadı! Eyüpspor-Bursaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Hakem daha fazla dayanamadı! Eyüpspor-Bursaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

23.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın hakeminin karşılaşmayı ısrarla oynatmak istemesi de fayda etmedi ve top artık sahada sekmeyince erteleme kararı çıktı.

Hakem daha fazla dayanamadı! Eyüpspor-Bursaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig'de oynanan Eyüpspor - Bursaspor maçına, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Eyüpspor'un 1-0 önde götürdü maç hakem heyetinin verdiği kararla ertelendi.

MAÇIN GÜNÜ VE SAATİ AÇIKLANDI

Eyüpspor - Bursaspor maçı yarın saat 19:00'a ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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