Hakem daha fazla dayanamadı! Eyüpspor-Bursaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Eyüpspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın hakeminin karşılaşmayı ısrarla oynatmak istemesi de fayda etmedi ve top artık sahada sekmeyince erteleme kararı çıktı.
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