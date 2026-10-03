Montella'dan istifa tezahüratlarına yanıt! "Kulak asmak istemiyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Oyuncularını savunan Montella, A Ligi'nin seviyesine dikkat çekerek milli takımın bu süreçte deneyim kazandığını söyledi.

"A LİGİ'NDE OYNAMAK AYRICALIKTIR, CEZA DEĞİL"

Vincenzo Montella, A Ligi'nde mücadele etmenin zorluğuna dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz" dedi.

"FUTBOLCULARI SUÇLAMANIN BİR MANASI YOK"

Montella, Belçika karşısında mücadele eden futbolcularına yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İTALYA MAÇININ İLK YARISINDAKİ FUTBOL..."

Montella, takımın yaşadığı süreçte tek bir hataya dikkat çekti.

Milli takımın reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Montella, "Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün" şeklinde konuştu.

"DENEYİM KAZANIYORUZ"

Belçika karşılaşmasında son pas ve bitiricilik konusunda sorun yaşadıklarını belirten Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. Deneyim kazanıyoruz."

İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANIT VERDİ

Vincenzo Montella, Belçika maçında yükselen "istifa" tezahüratları hakkında konuşurken takımın önemli eksiklerle mücadele ettiğini vurguladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'ün yokluğunun hissedildiğini belirten İtalyan teknik adam, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik" ifadelerini kullandı.

"BU SEVİYEDE HATA YAPAMAZSANIZ"

Milli takımın üç günde bir bu seviyede mücadele ederek deneyim kazandığını söyleyen Montella, oyuncularını eleştirmediğini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, "Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularım reaksiyon verip mücadele ettiler. A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye" dedi.

"FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİRİM..."

Vincenzo Montella, gelen eleştirilerin ardından takımın geleceğine odaklandığını belirterek, "Ben futbolu çok iyi bilirim. Daha iyi hazırlanacağız. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam, yaşanan olumsuz sonuçlara rağmen çalışmalarını sürdürerek A Milli Takım'ı gelecek maçlara daha iyi hazırlamayı hedeflediğini söyledi.