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Hakem düdüğü çaldı, futbolcular kitap okumaya başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tokat’ta birinci amatör kümede gerçekleşen Almusspor- Niksar Belediyespor maçı öncesinde hakem düdüğüyle birlikte tüm futbolcular kitap okumaya başladı.

Hakem düdüğü çaldı, futbolcular kitap okumaya başladı

Tokat’ta Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 6 yıldır ilçede yürütülen kitap okuma faaliyetleri yeşil sahalara kadar uzandı. 6 yıldır okul bünyesinde, son 2 yıldır da ilçe geneline yayılan proje kapsamında yeşil sahalarda da farkındalık çalışması yapıldı.

Tokat’ta birinci amatör kümede gerçekleşen Almusspor - Niksar Belediyespor maçı öncesinde hakem düdüğüyle birlikte tüm futbolcular kitap okumaya başladı. Amaçlarının kitap okuma konusundaki farkındalığı yeşil sahalar aracılığı ile arttırmak olduğunu söyleyen Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nuh Gülmez, “Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 6 yıldır okuma yarışmaları düzenliyoruz. Son 2 yıldır da ilçe genelinde bu yarışmalarımızı yapıyoruz. Bu yarışmalar için bir farkındalık çalışması yapmayı düşündük. Bunun için de bu kez düdükler kitap için çalsın sloganı ile yarışmamızı sahaya taşıdık. Almuspor ile Niksar Belediyespor arasında yapılan müsabakada hakemin başlangıç düdüğüyle beraber kitap okuma çalışması yaptık” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan futbolcular, düzenlenen farkındalık çalışmasının bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, tüm vatandaşlara kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tokat Almusspor Niksar Belediyespor

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