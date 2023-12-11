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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış!

11.12.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra Halil Umut Meler'e saldırdı. Geçtiğimiz sene Fair Play/Adil Oyun Ödülü'ne layık görülen Faruk Koca, ödülü alırken 'Fair Play'in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım' demişti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

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Maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

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Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

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FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞTI!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni geçen sene MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca almıştı.

Koca ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.

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Ödüle layık görülen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, ödülü aldıktan "Ödülü taşımanın ödül almaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü almak, bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız işlerde bize daha da sorumluluk yüklüyor. Fair Play'in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Beni ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ankaragücü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, bu olaydan sonra Kulüp Başkanı Faruk Koca ile sarıldıkları fotoğrafı paylaştı.

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